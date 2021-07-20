Ленинградцам дадут возможность выбрать имена спасенным нерпятам

В Фонде друзей балтийской нерпы жителям Петербурга и Ленобласти предложили дать имена трём спасенным ладожским нерпятам. Данную идею уже поддержал Александр Беглов.
Фото: Администрация Санкт‑Петербурга
Фото: Администрация Санкт‑Петербурга
Фото: Администрация Санкт‑Петербурга
Фото: Администрация Санкт‑Петербурга
Информацию об этом разместили на сайте правительства Санкт-Петербурга во вторник, 20 июля.
Пострадавших животных после спасения и реабилитации выпускают на волю. При этом, каждому из них в учреждении дают имена. Однако в этом году друзья балтийской нерпы решили предоставить такую возможность жителям региона и Северной столицы.
«2021 год объявлен в Петербурге Годом экологии. Многие решения и региональные программы в этом году направлены на защиту окружающей среды. Город оказывает поддержку проектам сохранения уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера. Бережное отношение к природе, спасение редких видов животных – это часть петербургской культуры», — сказал Александр Беглов.
Малышей хотят назвать в честь рек и населенных пунктов возле Ладожского озера. Среди имен для самок — Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, а для самцов — Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец.
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