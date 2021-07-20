Ленобласть поможет Карелии в тушении лесных пожаров, отправив военные вертолеты

Военные вертолёты Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО будут задействованы для ликвидации крупного пожара в Карелии. Такое решение принял Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом во вторник, 20 июля сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Экипажи будут задействованы в мониторинге местности с воздуха, тушении очагов возгораний с использованием водосливных устройств, переброске сотрудников лесопожарных служб, необходимых грузов и оборудования в районы, охваченные природной стихией», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, в Карелии сейчас разгораются лесные пожары. Площадь возгорания уже достигла порядка 1000 гектаров и продолжает увеличиваться. Для ликвидации катастрофы в Республику уже были отправлены 100 спасателей из Ленобласти.

Ранее мы публиковали шокирующие кадры с самолета, на которых видно, как горят миллионы гектаров леса в Якутии.