Высказывание «Учиться никогда не поздно» относят к древне-римскому мудрецу Квинтилиану, который жил более двух тысяч лет назад. Актуальность его никуда не пропала, но многие люди сомневаются, стоит ли идти учиться после 30 лет. Все-таки большинство ровесников уже нашло свое призвание: кто-то имеет бизнес, кто-то путешествует, а другие полностью окунулись в семейный быт. Тенденция сравнивать себя с другими мешает развиваться человеку в собственном темпе. Почему стоит отбросить предрассудки и пойти учиться в зрелом возрасте, рассказывает редакции ivbg.ru Евгения Пономарева.
Евгения после школы год отработала нянечкой в детском саду. Затем поступила в педагогический колледж, но с карьерой преподавателя не вышло — дети, семья и работа, приносящая непосредственный доход, исключили юношеское стремление из жизни.
В 1994 году она закончила бухгалтерские курсы и приступила к работе. С 2000 года перешла на должность главного бухгалтера.
Поступление
Это требование о сертификации было не обязательно, но рекомендовано для работы главным бухгалтером в других организациях.
В 2002 году Евгения поступила в выборгский филиал Санкт-петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) на специальность «Бухучет, анализ и аудит», где проучилась почти шесть лет.
В момент поступления в ВУЗ у будущей студентки была 10-летняя дочь, которую она растила в одиночку, не получая алиментов со стороны отца ребенка.
Как проходило обучение?
Евгения училась очно-заочно. По пятницам, субботам и воскресеньям ходила на занятия, которые длились около четырех часов в день. В эти дни приезжали преподаватели из Санкт-Петербургского головного ВУЗа. Два раза в год сдавала сессию. Бывало, что прогуливала пары.
По словам нашей героини, в основном ушли молодые, доучивались те, кому это было необходимо: кто уже работал, у кого были семьи или работа зависела от высшего образования — зарплата, выслуги, надбавки.
Преподаватели были также разных возрастов — и молодые, и пожилые.
Интересные особенности при подходе к обучению
Также она отметила, что таких пар было две и обе дошли до конца обучения. С детьми помогали бабушки, поэтому люди могли себе это позволить.
В чем отличие учебы в 20 лет и в 30?
Есть мнение, что с возрастом мозг утрачивает способность впитывать знания. Память работает в таком формате — запоминать становится сложнее, а забывать проще. Многие ученые считают, что у современной молодежи из-за обилия доступной информации ухудшилась оперативная память. Отметим, что все это сугубо индивидуально и зависит от конечной целей конкретного человека. В зрелом возрасте плюсы обучения в том, что человек уже на собственном опыте познал некоторые сферы жизни, поэтому какая-то часть информация для него будет не только понятной, но и близкой. Отсюда появляется желание делать больше и вникать глубже.
Как складывалось общение с преподавателями, которые были младше по возрасту?
По словам нашей героини, она попала в сплоченную дружную группу с людьми, обладающими острым умом и хорошим чувством юмора. Преподавательский состав администрация учебного заведения подобрала удачно. Взаимопонимание было обоюдным.
За первые два курса отсеялась практически вся молодежь, которая не хотела учиться. Они не ходили на пары, имели задолженности, в результате запустили процесс и не сумели решить проблемы. Остались, в основном, взрослые люди, которые знали, для чего каждому их них нужно обучение в ВУЗе. Отношение к учебе у них, в том числе и к преподавателям, совершенно другое, чем когда тебе 18 лет.
Защита диплома проходила в феврале 2008 года. В тот период у Евгении на руках была двухмесячная дочь, присутствующая на защите. Тема итоговой работы изначальна была интересна и знакома за счет рабочего стажа нашей героини, поэтому особых сложностей не возникло.
Выводы
Отметим, что не всегда выбор профессии, который мы делаем в молодости, удовлетворяет наши потребности в зрелые годы. Иногда на решение обучаться тому или иному ремеслу влияют родители и близкое окружение. Также многие идут путем наименьшего сопротивления — подают документы на ту специальность в ВУЗ, куда проще всего поступить. В итоге — люди недовольны своей жизнью, но мало кто позволяет себе выйти из зоны комфорта и приступить к изменениям. Поэтому, редакция ivbg.ru настоятельно рекомендует отбросить все сомнения и пойти учиться, если вы чувствуете в себе эту необходимость! Все получится!