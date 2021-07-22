Высказывание «Учиться никогда не поздно» относят к древне-римскому мудрецу Квинтилиану, который жил более двух тысяч лет назад. Актуальность его никуда не пропала, но многие люди сомневаются, стоит ли идти учиться после 30 лет. Все-таки большинство ровесников уже нашло свое призвание: кто-то имеет бизнес, кто-то путешествует, а другие полностью окунулись в семейный быт. Тенденция сравнивать себя с другими мешает развиваться человеку в собственном темпе. Почему стоит отбросить предрассудки и пойти учиться в зрелом возрасте, рассказывает редакции ivbg.ru Евгения Пономарева.

Евгения после школы год отработала нянечкой в детском саду. Затем поступила в педагогический колледж, но с карьерой преподавателя не вышло — дети, семья и работа, приносящая непосредственный доход, исключили юношеское стремление из жизни.

В 1994 году она закончила бухгалтерские курсы и приступила к работе. С 2000 года перешла на должность главного бухгалтера.

Поступление

«Никаких предрассудков перед поступлением у меня не было, потому что учиться изначально я не собиралась, если бы не было в этом необходимости. Тогда на законодательном уровне приняли постановление о том, что главный бухгалтер должен иметь высшее образование и обязательно быть сертифицирован. Так как у меня не было высшего образования, то я не могла пройти ту сертификацию, хотя вполне могла пройти тест. Поэтому мне пришлось пойти поступать в институт», — пояснила Евгения.

Это требование о сертификации было не обязательно, но рекомендовано для работы главным бухгалтером в других организациях.

В 2002 году Евгения поступила в выборгский филиал Санкт-петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) на специальность «Бухучет, анализ и аудит», где проучилась почти шесть лет.

«В 31 год я поступила на платный факультет. Никаких экзаменов у нас не было, потому что это было платно в то время — в 2002 году. Оплачивать приходилось примерно 10% от ежемесячной зарплаты», — сказала собеседница ivbg.ru.

В момент поступления в ВУЗ у будущей студентки была 10-летняя дочь, которую она растила в одиночку, не получая алиментов со стороны отца ребенка.

«Организация не предоставляла дополнительной помощи в оплате обучения, но мне увеличили зарплату», — отметила она.

Как проходило обучение?

Евгения училась очно-заочно. По пятницам, субботам и воскресеньям ходила на занятия, которые длились около четырех часов в день. В эти дни приезжали преподаватели из Санкт-Петербургского головного ВУЗа. Два раза в год сдавала сессию. Бывало, что прогуливала пары.

«Группа была разновозрастная. Кто-то пришел учиться после школы, были мы — 30-летние и даже люди постарше нас. Нас было человек 20, когда мы поступали. К четвертому курсу осталось человек 12», — поделилась она.

По словам нашей героини, в основном ушли молодые, доучивались те, кому это было необходимо: кто уже работал, у кого были семьи или работа зависела от высшего образования — зарплата, выслуги, надбавки.

Преподаватели были также разных возрастов — и молодые, и пожилые.

«Я не думаю, что человек, который хочет что-то изменить в жизни, чего-то, тем более учебы, боится. А человек, который придумывает себе страхи — боязнь учебы, по поводу нового этапа в жизни, значит просто не хочет ничего менять», — отметила собеседница.

Интересные особенности при подходе к обучению

«В нашей группе была семейная пара. Мужу было необходимо получить образование, а супруга — домохозяйка. У них на тот момент было двое маленьких детей-погодок. Они пошли учиться вместе, во-первых, потому что была финансовая возможность — он хорошо зарабатывал. А, во-вторых, для того, чтобы она ходила на лекции, училась за двоих, а он все это оплачивал и работал. Диплом получил каждый из них», — поделилась Евгения.

Также она отметила, что таких пар было две и обе дошли до конца обучения. С детьми помогали бабушки, поэтому люди могли себе это позволить.

В чем отличие учебы в 20 лет и в 30?

Есть мнение, что с возрастом мозг утрачивает способность впитывать знания. Память работает в таком формате — запоминать становится сложнее, а забывать проще. Многие ученые считают, что у современной молодежи из-за обилия доступной информации ухудшилась оперативная память. Отметим, что все это сугубо индивидуально и зависит от конечной целей конкретного человека. В зрелом возрасте плюсы обучения в том, что человек уже на собственном опыте познал некоторые сферы жизни, поэтому какая-то часть информация для него будет не только понятной, но и близкой. Отсюда появляется желание делать больше и вникать глубже.

«Когда я училась в 18 лет, впечатления такие: ты как школьник ходишь, только предметы изменились плюс практика добавилась. Преподаватели воспринимают тебя как ребенка. А когда ты учишься в зрелом возрасте, то, в общем, ты бываешь старше многих преподавателей, поэтому только от тебя зависит, что ты в итоге от этого получишь: знания, диплом или какие-то навыки. Научить меня мало чему смогли, потому что я уже на тот момент 10 лет работала в этой сфере, а расширение социальных связей и кругозора, беседы с интересными людьми, общение с сокурсниками — это все я получила в полном объеме», — рассказала Евгения Пономарева.

Как складывалось общение с преподавателями, которые были младше по возрасту?

По словам нашей героини, она попала в сплоченную дружную группу с людьми, обладающими острым умом и хорошим чувством юмора. Преподавательский состав администрация учебного заведения подобрала удачно. Взаимопонимание было обоюдным.

«У нас была крепко спетая группа, очень дружная. Мы ж не подростки, чтобы чмарить преподавателей», — смеясь отметила бывшая студентка ИВЭСЭП.

За первые два курса отсеялась практически вся молодежь, которая не хотела учиться. Они не ходили на пары, имели задолженности, в результате запустили процесс и не сумели решить проблемы. Остались, в основном, взрослые люди, которые знали, для чего каждому их них нужно обучение в ВУЗе. Отношение к учебе у них, в том числе и к преподавателям, совершенно другое, чем когда тебе 18 лет.

Защита диплома проходила в феврале 2008 года. В тот период у Евгении на руках была двухмесячная дочь, присутствующая на защите. Тема итоговой работы изначальна была интересна и знакома за счет рабочего стажа нашей героини, поэтому особых сложностей не возникло.

Выводы

Отметим, что не всегда выбор профессии, который мы делаем в молодости, удовлетворяет наши потребности в зрелые годы. Иногда на решение обучаться тому или иному ремеслу влияют родители и близкое окружение. Также многие идут путем наименьшего сопротивления — подают документы на ту специальность в ВУЗ, куда проще всего поступить. В итоге — люди недовольны своей жизнью, но мало кто позволяет себе выйти из зоны комфорта и приступить к изменениям. Поэтому, редакция ivbg.ru настоятельно рекомендует отбросить все сомнения и пойти учиться, если вы чувствуете в себе эту необходимость! Все получится!