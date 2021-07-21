«Кванториум» в Кингисеппе откроется 22 августа

Детский технопарк будет базироваться в Кингисеппском колледже технологии и сервиса.

«Основная наша задача на сегодняшний день ― создание системы работы по двум направлениям, ― делится директор технопарка «Кванториум» Елена Патракова. ― С одной стороны, это просвещение кингисеппских школьников в области естественных и технических наук с целью ранней профориентации. С другой стороны, это возможность создания системы качественной работы по обучению одарённых детей и подготовке будущих кадров для химической промышленности».

Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.