В Кингисеппе открыто движение по мосту через реку Касколовка

В рамках капремонта дорожники заменили старый железобетонный мост 30- метровой водопропускной трубой большого диаметра.

Сейчас на объекте продолжается благоустройство территории, полностью движение будет запущено осенью.

Отметим, что этот выезд из города наиболее востребован у тех, кто едет в сторону Петербурга: дорога упирается в «Нарву», выводя поток транспорта напрямую к трассе без каких-либо поворотов.

Ремонт дороги ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».