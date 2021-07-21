Лучшие практики благоустройства в Ленобласти представят регион в федеральном конкурсе

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году. Среди ленинградских проектов комиссия отобрала 19 лучших. Они представят Ленобласть на федеральном этапе конкурса.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, победителями регионального конкурса в категории городов, стали Сосновоборский городской округ, Кировск и Заневское городское поселение, занявшими соответственно 1,2 и 3 места.

Лучшим в работе с гражданами среди поселений стал муниципалитет Пашского поселения. В номинации «Градостроительная политика» среди лучших реализованных практик по созданию благоприятной среды и модернизации жилищно-коммунального хозяйства лучшим признан Ивангород, где создано уникальное историко-туристическое пространство.

Также известны победители в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». Сиверское городское поселение организовала цикл городских праздников, отсылающих к традициям народов региона, а практика популяризации вепсского языка, которая на долгосрочной основе ведется в Винницком сельском поселении позволила этим муниципалитетам вырваться вперед.

Среди победителей в других номинациях, касающихся муниципальной экономики и цифровизации городского хозяйства, ― Луга, Гатчина, Волхов, Пашское сельское поселение.