Рыбаки заметили смерч над Ладожским озером — фото

Завораживающее природное явление над Ладожским озером заметили недалеко от деревни Дубно в Волховском районе Ленобласти.
Смерч было замечен еще два дня назад. Судя по фото, опубликованное в группе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во “ВКонтакте”, вихрь поднялся прямо с поверхности водоема.
“Апокалипсис ближе, чем мы думаем”, — комментирует очевидец.
Ранее смерч из песка наблюдали в Выборге. А в Петербурге на севере КАД — мини-торнадо.
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17.07.2021 290