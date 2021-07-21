Рыбаки заметили смерч над Ладожским озером — фото

Завораживающее природное явление над Ладожским озером заметили недалеко от деревни Дубно в Волховском районе Ленобласти.

Смерч было замечен еще два дня назад. Судя по фото, опубликованное в группе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во “ВКонтакте”, вихрь поднялся прямо с поверхности водоема.

“Апокалипсис ближе, чем мы думаем”, — комментирует очевидец.

Ранее смерч из песка наблюдали в Выборге. А в Петербурге на севере КАД — мини-торнадо.