Проверка на профпригодность будущих чиновников Ленобласти обойдется бюджету в 100 тысяч рублей

Всех, кто будет претендовать на руководящие административные должности, проверят на соответствие профессиональных и личностных качеств. На эти цели готовы выделить порядка 100 тысяч рублей.

Проверкой будущих чиновников займется управление делами правительства региона. Тестировать кандидатов будут в сфере профессиональных и личностных качеств, а период проверок ограничен сроком до 17 декабря.

На данный момент в области объявлен конкурс, где выберут подрядчика, который сможет на достойном уровне организовать данную работу.

Ранее мы писали, что разработка онлайн тура по Старой Ладоге обойдется Ленобласти в 750 млн рублей.