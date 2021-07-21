В Горбунках девочка оказалась в реанимации после падения с 6 этажа

В Ломоносовском районе 11-летняя школьница оказалась в реанимации после прогулки на заброшенной стройке. У девочки зафиксированы многочисленные переломы.

Об этом вечером, 21 июля сообщают в Следственном комитете Ленобласти. Ведомство уже начало проверку.

Около 20:30 вечера, 21 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации 11-летнего ребенка. В Первой детской городской больнице у нее диагностировали многочисленные переломы после падения с высоты. Сейчас девочку поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что пострадавшая вместе с подругой гуляла по недостроенному дому в деревне Горбунки Ломоносовского района. Девочка сорвалась с высоты после того, как пыталась перебраться на соседнее здание.