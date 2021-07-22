У Гаврилово полыхают 43 гектара леса Минобороны

Лесной пожар произошел 21 июля рядом с военным полигоном у поселка Гаврилово в Выборгском районе Ленобласти.

К утру 22 июля площадь горящего леса выросла до 43 гектаров. К тушению привлечены подразделения Минобороны, районные пожарные части и сотрудники лесничества. По предварительным данным, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее мы сообщали, что ежесуточно в лесах Ленобласти начинается около 20 пожаров. Больше всего возгораний зафиксировано в лесах Карельского перешейка.

Региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.