«Рыцарские сезоны в Выборге» победили в конкурсе туризма

Проект «Рыцарские сезоны в Выборге» стал победителем конкурса поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Проект представляет собой рыцарские турниры по мотивам исторических состязаний 15-го века в формате конно-трюкового шоу. Интерактивно-развлекательная программа рассчитана на проведение в выходные дни на территории Кронверка.

Как рассказали авторы проекта, в разработке сценария примут участие историки и реконструкторы.

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К слову, всего федеральную финансовую поддержку получили 10 проектов, которые направлены на развитие туризма в Ленобласти.