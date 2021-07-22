В Вознесенье завершаются работы по благоустройству Свирской набережной

Сейчас активно идут работы в сквере имени С.М. Кирова, расположенного в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобласти.

Там уже завершили работу с тротуарами, подготовили основание под игровое и спортивное оборудование, а также завершили озеленение. Теперь можно будет комфортно пройтись по набережной у стелы и отдохнуть в сквере.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отмечается, что Вознесенское городское поселение уже четвертый год является участником программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.