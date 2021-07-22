Почти 1,5 млрд рублей получат регионы на выплаты многодетным семьям

Российское правительство выделит регионам еще почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок. Всего в 2021 году на эти пособия заложили около 58 миллиардов рублей.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года. По словам премьера, размер пособия зависит от конкретного субъекта РФ. Он будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Всего в этом году выплаты получат родители более полумиллиона детей. По словам Мишустина, кабмин и дальше будет помогать таким семьям.