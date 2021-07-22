В Петербурге женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара — видео

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Пожар произошел сегодня рано утром, 22 июля, на улице Дыбенко в Петербурге. В бывшем общежитии в доме №9/1 горели сразу две комнаты и коридор общей площадью под 45 “квадратов”.

На видео видно, что погибшая пыталась спастись у окна. Когда огонь подобрался к женщине вплотную, она прыгнула вниз. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Из горящего здания были эвакуированы 18 человек. Прокуратура начала проверку.