В Петербурге женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара — видео

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Пожар произошел сегодня рано утром, 22 июля, на улице Дыбенко в Петербурге. В бывшем общежитии в доме №9/1 горели сразу две комнаты и коридор общей площадью под 45 “квадратов”.
На видео видно, что погибшая пыталась спастись у окна. Когда огонь подобрался к женщине вплотную, она прыгнула вниз. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
Из горящего здания были эвакуированы 18 человек. Прокуратура начала проверку.
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