Житель Выборга не захотел платить за бутылку шампанского и пригрозил пистолетом персоналу гостиницы

В Выборге сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, угрожавшего сотрудникам гостиницы пневматическим пистолетом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около часа ночи 22 июля поступил сигнал о шумном постояльце гостиницы на набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге. Мужчина заказал в номер бутылку шампанского, но после отказался ее оплачивать и начал ругаться с персоналом. А затем достал и положил на стол пистолет.

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Сотрудники отеля нажали на тревожную кнопку. Прибывший наряд Росгвардии задержали хулигана и передали его полиции. Пистолет изъяли, он оказался пневматическим.