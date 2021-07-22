На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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Крупная авария на Володарском мосту в Петербурге произошла днем 22 июля.

По предварительным данным, 50-летний водитель Suzuki не справился с управлением и сначала врезался в «ПАЗ», а затем в пассажирский автобус, который остановился из-за другой аварии. До этого столкнулись две легковушки KIA и Lada.

На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие Петербург, ДТП, Володарский мост, авария
На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие Петербург, ДТП, Володарский мост, авария
На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие Петербург, ДТП, Володарский мост, авария
Фото: ДТП и ЧП |СПб, ВК

В первой аварии обошлось без пострадавших. А водителя Suzuki госпитализировали в тяжелом состоянии.

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На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие Петербург, ДТП, Володарский мост, авария
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22.07.2021 61
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