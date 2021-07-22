На Володарском мосту произошли сразу две аварии, есть пострадавшие

Крупная авария на Володарском мосту в Петербурге произошла днем 22 июля.
По предварительным данным, 50-летний водитель Suzuki не справился с управлением и сначала врезался в «ПАЗ», а затем в пассажирский автобус, который остановился из-за другой аварии. До этого столкнулись две легковушки KIA и Lada.
Фото: ДТП и ЧП |СПб, ВК
В первой аварии обошлось без пострадавших. А водителя Suzuki госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вам будет интересно
ДТП произошло 22 июля на 106 км трассы Кола рядом с деревней в Волховском районе Ленобласти. Произошло попутное столкновение микроавтобуса и...
22.07.2021 61