Вопрос реновации Лукашевской школы взят на особый контроль

Комитет общего и профессионального образования Ленобласти по распоряжению губернатора региона взял на особый контроль вопрос реновации Лукашевской школы.

Делов в том, что в Лукашевской школе практически с февраля директор постоянно находится на больничном. И сроки реновации сорваны — работы должны были быть завершены еще 30 июня.

Администрации Гатчинского района поручено обеспечить своевременное и качественное завершение реновации школы, чтобы уже 1 сентября она открыла свои двери для детей. После того, как все работы будут завершены, все детали произошедшего выяснят досконально.

Ранее мы сообщали, что до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ. Помимо этого продолжается строительство и реконструкция пяти образовательных учреждений в Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском и Всеволожском районах.