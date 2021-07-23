Жесткое ДТП произошло в Санкт-Петербурге — видео

В аварии пострадали пять человек.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на проспекте Народного Ополчения произошло столкновение нескольких автомобилей.
— Мондео объезжал автобус, вырулил сам на встречную и вытолкнул туда попутный Солярис Такси. Оба врезались во встречный Хонда Аккорд, — пишет автор поста.
От сильного удара у Мондео вылетел двигатель. Пять человек пострадали в аварии, в том числе ребенок.
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По факту ДТП будет проведена проверка.