В небе над Ленобластью были замечены «Серебристые облака» — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Серебристые облака были замечены на обширной площади.

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии прекрасных облаков, которые растелились над Ленобласть.

Специалисты называют это явление «Серебристые облака.

«Серебристые облака» — сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

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В небе над Ленобластью были замечены «Серебристые облака» — фото и видео синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, облака, Необычные новости, лето, ЛенобластьИсточник: t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью были замечены «Серебристые облака» — фото и видео синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, облака, Необычные новости, лето, ЛенобластьИсточник: t.me/astrophotoboloto
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21.07.2021 133
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