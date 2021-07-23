Россияне стали покупать больше кнопочных телефонов

По словам ритейлеров, во все последние годы продажи кнопочных телефонов стабильно снижались.

В первой половине 2021 в России выросли продажи кнопочных телефонов. Об этом говорят ритейлеры. В сети магазинов «Связной» сообщили, что за указанный периоды было продано 3,1 млн таких аппаратов, что на 6,7% превышает прошлогодний уровень.

Участники рынка объясняют это потребностями, связанными с пандемией — дешевые телефоны заменяют удаленным работникам стационарные офисные аппараты. Также возможной причиной может быть усиление бдительности в отношении кибер-мошенников и утечек данных.

Отмечается, что на рынке кнопочных аппаратов возможен дефицит из-за проблем с логистикой и роста цен на детали. Этим также объясняется рост цен на эти товары.