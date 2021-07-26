Портфель успеха: В Ленинградской области стартовал проект бесплатных услуг для самозанятых

В Ленинградской области стартовал пилотный проект «Портфель самозанятого», разработанный региональным Фондом поддержки предпринимательства.

Самозанятые жители региона теперь смогут бесплатно получить целый набор услуг, которые необходимы для эффективного развития дела.

В «Портфель самозанятого» включены:

— услуги фотографа;

— услуги дизайнера полиграфической продукции;

— услуги квалифицированного юриста;

— услуги по продвижению бизнеса в социальных сетях.

В рамках проекта фотограф профессионально проведет съемку продукции или процесса оказания услуги, а дизайнер разработает рекламные макеты. Юрист поможет составить шаблоны договоров для бизнес взаимодействия с юридическими и физическими лицами. Ну а маркетолог подскажет, что нужно исправить в существующих аккаунтах в соцсетях, чтобы этот инструмент продвижения заработал ещё эффективнее.

И весь этот комплекс мер поддержки Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставит бесплатно! Важно отметить, что количество «Портфелей» ограничено: в пилотном проекте смогут принять участие только 190 человек, поэтому затягивать с заявкой не стоит. Ее можно заполнить в электронном виде по ссылке.

Регистрируйтесь прямо сейчас и успейте стать обладателем «Портфеля самозанятого» бесплатно!