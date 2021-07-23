Лавров рассказал, почему в России нет зарубежных вакцин от COVID-19

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны не обращались в Россию с просьбой о регистрации своих вакцин от COVID-19.

По словам Сергея Лаврова, Россия открыта для предложений от Евросоюза о взаимном признании вакцин. Но решение о регистрации зарубежных препаратов будут принимать отечественные санитарные власти.

«Есть оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, есть Минздрав, Роспотребнадзор, другие структуры. Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать», – заявил Сергей Лавров

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