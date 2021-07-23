Причиной образования зловещего облака дыма стало возгорание крыши ангара на Поселковой улице.

Сегодня, 23 июля, сильный пожар в Пушкинском районе Петербурга привлек глаза очевидцев. Полыхала кровля здания на Поселковой улице — из ангара валил крупный черный дым. На ликвидацию огня 12 единиц техники и 46 человек личного состава МЧС.

О происшествии рассказали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург«.