Задержана петербурженка, отправившая детей-инвалидов в лагерь с плесенью в Анапе

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, отправившей детей-инвалидов в опасный лагерь в Анапе.

Следствие установило, что женщина ввела в заблуждение сотрудников администрации Красносельского района. Были выделены 32 млн рублей в рамках госконтракта по организации отдыха детей-инвалидов.

Деньги предпринимательница присвоила, а дети были отправлены в пансионат с «разрушенными помещениями и плесенью на стенах». Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что экс-замначальника угрозыска Лодейного Поля задержан за кражу с места ДТП с погибшим ребенком.