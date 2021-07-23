На двух земельных участках обнаружили отходы площадью около двух гектаров — грунты, битый бетон, кирпич, куски рубероида, полиэтиленовую упаковку и другой мусор.

Росприроднадзор по Северо-Западному округу обнаружил нелегальную свалку в деревне Скотное, Всеволожского района. На двух земельных участках обнаружили отходы площадью около двух гектаров — грунты, битый бетон, кирпич, куски рубероида, полиэтиленовую упаковку и другой мусор. Местами горы свалки достигают высоты в двухэтажный дом. Мусор также стали причиной порчи деревьев.

Территория свалки, принадлежащая физлицам, станет предметом для разбирательства об административном правонарушении. Эксперты определят степень загрязнения, чтобы понять уровень нанесенного ущерба природе.