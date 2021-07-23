Концертина — это специализированная колючая проволока с острыми лезвиями. Для ее преодоления необходимы спецсредства, вроде кусачиков или взрывчатки.

Литва столкнулась с проблемой возведения заграждения на границе с Белоруссией. В стране не хватает категорически важного материала для строительства заграждения — концертины. Концертина — это специализированная колючая проволока с острыми лезвиями. Чтобы её преодолеть необходимы спецсредства, вроде кусачиков или взрывчатки.

Найти концертину за границей нелегко — она относится к материалам военного предназначения, а значит ее нельзя так просто подарить. Однако в ближайшее время Литвой будет закуплено 20 км концертины. Об этом уже ведутся переговоры, заявил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Всего для постройки заграждения было использовано 4,5 км проволоки стоимостью 4,8 млн евро. Таким заграждением планируется оградить участок границы в 550 км. По мнению властей Литвы, такой забор станет препятствием для нелегальных мигрантов. Помимо проволоки, планируется возвести стену — на нее готовы выделить 41 млн евро.

Отмечается, что за этот год на литовско-белорусской границе было поймано 2 430 нелегалов. Это в 30 раз больше чем за 2020 год. Об этом рассказали 47news.