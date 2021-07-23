Эксперт рассказал, когда и где начинать собирать грибы в Ленобласти

Грибной сезон в Ленобласти начнется уже в августе, рассказал «Невским Новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Александр Колесов, который к слову и сам заядлый грибник, отметил, что грибы этим летом уже были. Например, в Бокситогорском и Тихвинском районах. В июне там собирали лисички. Сам синоптик грибы собирает в Ломоносовском районе.

Полноценно грибной сезон начнется уже в августе. Он также отметил, что жара никак не повлияла на урожайность, так как грибницы находятся под землей и поэтому не испортятся.

Пока в регионе мало грибов, жители Ленобласти собирают целые лукошки ягод.