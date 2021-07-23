В Петербурге введут новый тариф на проезд в наземном транспорте

Пассажиры смогут совершать несколько поездок по одной стоимости в течение 60 минут – пока только на наземном транспорте.

Как заявил вице-губернатор Максим Соколов на своей странице в соцсетях, следующим летом на наземном транспорте Петербурга запустят новый тариф.

“Разрабатываем тариф, с которым пассажир сможет совершать несколько поездок по одной стоимости в течение 60 минут — пока только на наземном транспорте”, — отметил Соколов.

Он также добавил, что для этого жители и гости Петербурга смогут использовать «облачные технологии» — билет можно будет приобрести в Интернете. Новое решение начнут внедрять уже летом 2022 года при переходе на новую модель транспортного обслуживания.

Ранее мы сообщали, что льготные проездные будут действовать еще на 60 автобусных маршрутах Ленобласти. Перечень всех маршрутов, где можно воспользоваться льготным правом проезда, по ссылке.