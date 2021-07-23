На трассе «Выборг – Светогорск» восстановили движение после ДТП

Участок федеральной трассы А-181 «Выборг — Светогорск» полностью открыт для движения. Ранее на данном отрезке дороги произошло ДТП, которое полностью парализовало транспортный поток.

Движение автомобилей на указанном отрезке дороги возобновили 20:20 вечера, 23 июля. Поврежденный транспорт убрали с проезжей части.

Напомним, на федеральной трассе А-181 Подъезд к МАПП «Светогорск» (Выборг – Светогорск) полностью перекрыли движение транспорта из-за ДТП. На мосту через Вуоксу столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. Сообщалось об одном пострадавшем.