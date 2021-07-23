Фото: петербуржцы спасли раненную и перепуганную сову

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга поделились историей спасения совы, у которой было повреждено крыло. Обнаружили пернатого бедолагу в Колпинском районе города.

Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Как рассказали в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга, неравнодушные сразу, как нашли сову, обратились за помощью в мобильную экологическую дежурную службу.

Выехав на место, специалисты ведомства обнаружили хищную птицу со сломанным крылом и отвезли ее в ветеринарную клинику, где животное обследовали и поставили диагноз.

Теперь сова под наблюдением ветеринаров-врачей. На данный момент пернатый находится в тяжелом состоянии. Как отмечают специалисты, к сожалению, пострадавшая птица уже не сможет вернуться в дикую природу.