Фото: петербуржцы спасли раненную и перепуганную сову

Автор: Анастасия Щербакова
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Неравнодушные жители Санкт-Петербурга поделились историей спасения совы, у которой было повреждено крыло. Обнаружили пернатого бедолагу в Колпинском районе города.

Фото: петербуржцы спасли раненную и перепуганную сову совы, Помощь животным, Петербург, дикая природаФото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Фото: петербуржцы спасли раненную и перепуганную сову совы, Помощь животным, Петербург, дикая природаФото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Как  рассказали в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга, неравнодушные сразу, как нашли сову, обратились за помощью в мобильную экологическую дежурную службу.

Выехав на место, специалисты ведомства обнаружили хищную птицу со сломанным крылом и отвезли ее в ветеринарную клинику, где животное обследовали и поставили диагноз.

Теперь сова под наблюдением ветеринаров-врачей. На данный момент пернатый находится в тяжелом состоянии. Как отмечают специалисты, к сожалению, пострадавшая птица уже не сможет вернуться в дикую природу.

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