Стал известен главный тренер Сборной России по футболу после увольнения Черчесова

Автор: Анастасия Щербакова
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Российский футбольный союз принял решение насчет кандидатуры главного тренера  сборной России. Им станет Валерий Карпин, который сейчас тренирует футбольный клуб «Ростов».

Как сообщают в пятницу, 23 июля в РФС, контракт с Карпиным будет подписан в понедельник, 26 июля. Условия договора уже согласованы.

«Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы», — отметили в РФС.
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09.07.2021 472
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