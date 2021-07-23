Стал известен главный тренер Сборной России по футболу после увольнения Черчесова

Российский футбольный союз принял решение насчет кандидатуры главного тренера сборной России. Им станет Валерий Карпин, который сейчас тренирует футбольный клуб «Ростов».

Как сообщают в пятницу, 23 июля в РФС, контракт с Карпиным будет подписан в понедельник, 26 июля. Условия договора уже согласованы.

«Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы», — отметили в РФС.