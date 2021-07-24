Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона

Эксперты рассказали способы продлить жизнь аккумулятору мобильного телефона.

По мнению специалистов, самое главное — не давать разряжаться батарее полностью. Лучше всего поддерживать заряд на уровне от 30 до 85 процентов. Тогда устройство прослужит дольше.

При этом перерывы между зарядкой должны быть небольшими. Это тоже позволит снизить скорость износа.

Процесс восполнения энергии стоит контролировать. Аккумулятор не должен оставаться подключенным к сети после достижения 100% зарядки. Контроллер не даст повыситься заряду. Но на степень износа устройства это повлияет.

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Самыми опасными условиями для срока службы аккумулятора станет сочетание низкого уровня заряда и минусовой температуры на улице. Если устройство пробудет долго в таких условиях, то емкость батареи уменьшится. а то и вовсе она перестанет держать заряд.