Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Играх в Токио

Автор: Александр Селиванов
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Ей удалось забрать награду в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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Источник: РИА Новости / Григорий Сысоев

Россиянка Анастасия Галашина получила первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет РИА Новости.

Галашина сумела набрать 251,1 балла и в финале уступила спортсменке из китайской сборной Цянь Ян (251,8), установившей олимпийский рекорд. Бронзу получила Нина Кристен, представлявшая Швейцарию (230,6).

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что женская сборная Российской Федерации по баскетболу 3×3 обыграла японцев в игре 1-го тура группового раунда олимпийского турнира.

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21.07.2021 233
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