Также Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Решение оперштаб принял по итогам заседания, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.

В Бахрейн дважды в неделю будут летать рейсы по маршруту Москва — Манама. Также из Москвы можно будет отправить трижды в неделю в доминиканские Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плату. В молдавский Кишинев самолеты из российской столицы будут летать три раза в неделю.

Кроме того, власти России приняли решение с 9 августа повысить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию до трех рейсов по маршруту Москва — Дамаск и в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте.

В штабе подчеркнули, что дальнейшие решения о повышении количества рейсов по указанным маршрутам примут после визита в Египет российской делегации. Она оценит там эпидобстановку.

Вам будет интересно Турция возмущена открытием границ с Египтом для россиян В Турции возмущены возможным открытием египетских курортов для российских туристов. По прогнозам, открытие Египта приведет Турцию к потере сотен тысяч... 09.07.2021 3131