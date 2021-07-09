Турция возмущена открытием границ с Египтом для россиян

В Турции возмущены возможным открытием египетских курортов для российских туристов. По прогнозам, открытие Египта приведет Турцию к потере сотен тысяч туристов.
По словам многих экспертов, турецкий туристический сектор пострадает от открытия границ Египта для россиян, так как многие туристы, ранее планировавшие отдых в Турции, отправятся в Египет. И все это связано с демпинговой ценовой политикой, которую ведет Египет.
Отмечается, что на данный момент туризм Турции только начал возвращаться в привычное русло после того, как с 15 апреля были перекрыты границы с Россией. И естественно, что сложившаяся ситуация провоцирует всплеск возмущений, так как потеря такого большого турпотока будет для Турции весьма болезненной.
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06.07.2021 217