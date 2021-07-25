Владимир Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота в Кронштадте

Президент России 25 июля поздравил моряков с днем Военно-морского флота в Кронштадте, а также обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде в акватории залива.

Военно-морской парад проходит в Кронштадте и в Санкт-Петербурге без участия зрителей. На нем присутствуют только по приглашениям. Зрителей не допускают из-за пандемии COVID-19.