Владимир Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота в Кронштадте

Автор: Сергей Агутин
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Президент России 25 июля поздравил моряков с днем Военно-морского флота в Кронштадте, а также обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде в акватории залива.

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Военно-морской парад проходит в Кронштадте и в Санкт-Петербурге без участия зрителей. На нем присутствуют только по приглашениям. Зрителей не допускают из-за пандемии COVID-19.

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