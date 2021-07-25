Как сообщает tuttocalciomercato24.com, ФК «Зенит» близок к приобретению 24-летнего полузащитника испанской «Валенсии» Гонсалу Гедеша.

Издание сообщает, что сделка может состоятся уже в начале августа 2021 года. Предполагаемая сумма трансфера – €20 миллионов.

Португалец выступает за «Валенсию» с 2017 года. За прошедший сезон он провел 34 матча, забил семь голов. За сборную Португалии на счету у Гедеша 23 матча и шесть мячей.

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