Россия опустилась на шестое место в медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио

Сборная России потеряла пятое место в общем медальном зачёте на Олимпийских играх в Токио. Случилось это по ходу четвёртого дня Олимпиады.

Пловчиха Ариарна Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем вырвала победу в борьбе с американкой Кэтлин Ледекки, благодаря чему принесла для Австралии вторую золотую медаль. Австралийская сборная поднялась сразу на 4-е место в медальном зачёте, опередив не только Россию, но и команду Южной Кореи.

В данный момент у российских олимпийцев 1 золотая медаль, 4 серебряные награды, а также 2 бронзовые.