В Приозерске снимают продолжение сериала «Эпидемия»

В Приозерском районе Ленобласти начались съемки второго сезона популярного российского сериала «Эпидемия».

По сюжету, большую часть России поразил неизвестный вирус, от которого нет лекарств и который приводит к очень быстрой смерти. Главные герои ищут спасения от него в охотничьем домике в Карелии на необитаемом острове посреди озера.

Некоторые сцены снимают в Приозерске. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, на дороге валяются, как после массового ДТП, автомобили, вокруг ходят толпы странных изможденных людей.

Добавляется, что во время съемок, которые будут проходить в течение месяца, ограничат движение по перекрестку улиц Суворова и Чапаева.

Премьера второго сезона запланирована на 2022 год. Netflix уже приобрел права на показ сериала.

Тем временем в Свирьстрое до середины августа пройдут съемки художественного фильма «Тибра».