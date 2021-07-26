Под Волховом мужчина выстрелил в соседа за просьбу убавить громкую музыку

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти конфликт из-за громкой музыки между соседями-дачниками закончился стрельбой. 

В субботу вечером, 24 июля, 41-летний житель деревни Плотичное попросил 60-летнего соседа убавить громкость музыки. В ответ пенсионер начал ругаться, а потом выстрелил из пистолета, но не попал, после чего между соседями завязалась драка. 

В ходе потасовки агрессор приставил пистолет к голове своего оппонента и сказал, что убьет его, после чего дважды нажал на курок, но выстрелов не последовало, пистолет не был заряжен. 

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