Под Волховом мужчина выстрелил в соседа за просьбу убавить громкую музыку

Во Всеволожском районе Ленобласти конфликт из-за громкой музыки между соседями-дачниками закончился стрельбой.

В субботу вечером, 24 июля, 41-летний житель деревни Плотичное попросил 60-летнего соседа убавить громкость музыки. В ответ пенсионер начал ругаться, а потом выстрелил из пистолета, но не попал, после чего между соседями завязалась драка.

В ходе потасовки агрессор приставил пистолет к голове своего оппонента и сказал, что убьет его, после чего дважды нажал на курок, но выстрелов не последовало, пистолет не был заряжен.

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