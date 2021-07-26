На Васильевском острове появились домики для бездомных котов

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают в «Городской среде Петербурга», деревянные домики установлены во дворе на Железноводской улице.

домики для бездомных котов

Их организовали неравнодушные местные жители из подручных средств. Все домики утеплены. Также под жилье для котов отвели и оборудовали подвал в одном из жилых домов.

Местные жители наполняют миски с едой и водой. Для жильцов уличных домиков питание стоит рядом. Для подвальных котов – там же, внутри помещения.

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