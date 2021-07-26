На Васильевском острове появились домики для бездомных котов

Как сообщают в «Городской среде Петербурга», деревянные домики установлены во дворе на Железноводской улице.

Их организовали неравнодушные местные жители из подручных средств. Все домики утеплены. Также под жилье для котов отвели и оборудовали подвал в одном из жилых домов.

Местные жители наполняют миски с едой и водой. Для жильцов уличных домиков питание стоит рядом. Для подвальных котов – там же, внутри помещения.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в выборгском парке Монрепо завершилась реставрация сруба Главного дома.