Россия взяла третье золото в командной спортивной гимнастике на Олимпиаде

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
224920162_4132449526831724_8812139360117143326_n
Фото: olympic_russia / instagram

Чемпионами стали четыре гимнаста — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давил Белявский и Денис Аблязин.

Командный турнир среди гимнастов Олимпийских Игр в Токио завершился победой российских спортсменов. Чемпионами стали четыре гимнаста — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давил Белявский и Денис Аблязин.

Победу в данной категории российские гимнасты одержали впервые с 1996 года.

Ранее мы писали о том, что саблистка София Позднякова заработала второе золото для сборной России на Олимпиаде.

Вам будет интересно
Россия взяла третье золото в командной спортивной гимнастике на Олимпиаде спортсмены, Россия, Олимпиада в Токио, золото, Гимнасты
Саблистка София Позднякова заработала второе золото для сборной России на Олимпиаде
Финал индивидуального турнир саблисток проходил между россиянками Софьей Поздняковой и Софьей Великой. Это уже вторая золотая медаль в копилке сборной...
26.07.2021 17
Автор