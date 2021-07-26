Чемпионами стали четыре гимнаста — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давил Белявский и Денис Аблязин.

Командный турнир среди гимнастов Олимпийских Игр в Токио завершился победой российских спортсменов. Чемпионами стали четыре гимнаста — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давил Белявский и Денис Аблязин.

Победу в данной категории российские гимнасты одержали впервые с 1996 года.

Ранее мы писали о том, что саблистка София Позднякова заработала второе золото для сборной России на Олимпиаде.