В Ленобласти к Всероссийской переписи населения привлекут волонтеров

Добровольцы будут помогать на переписных участках Ленобласти и участвовать в информационно-разъяснительных мероприятиях.

Регистрация волонтеров начнется во второй половине августа на портале dobro.ru. Прежде чем приступит к работе, добровольцы пройдут несколько этапов обучения: в онлайн-формате, очно ─ вместе со своим муниципальным координатором и на месте работы. После обучения они получат аккредитацию и удостоверение.

Работу волонтерского корпуса в регионе организует Ресурсный добровольческий центр Ленобласти.

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Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Впервые в этом году перепись будет цифровой. Россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках.