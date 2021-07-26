Спасатели патрулируют места отдыха на водоемах Ленобласти — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Спасатели патрулируют места отдыха на водоемах Ленобласти — фото спасатели, озера, Места отдыха, Ленобласть, водоемы

Отдыхающим напоминают о правилах противопожарной безопасности и безопасного поведения.

В минувшие выходные на местах водного отдыха в Ленобласти был проведен рейд силами надзорных ведомств и спасателей. В нем участвовали «ОГПС Всеволожского района», сотрудники МЧС, полиции, представители ВДПО, местных добровольных пожарных объединений и народных дружин.

Спасатели проверяли места купания, пользующиеся у ленинградцев наибольшей популярностью, чтобы напомнить о правилах противопожарной безопасности и безопасного поведения.

Спасатели патрулируют места отдыха на водоемах Ленобласти — фото спасатели, озера, Места отдыха, Ленобласть, водоемы

24 июля спасатели и инспекторы посетили 24 мест отдыха, среди которых 14 озер. На следующий день проверили 55 мест купания и отдыха, среди которых 27 озер.

Несмотря на установленные таблички с запретом разведения огня и профилактические беседы, прямо во время проверки случился инцидент. В ходе обхода специалисты наткнулись на тление подстилки леса от оставленного огня. Своевременно принятые меры для тушения огня уберегли лес от пожара.

Спасатели патрулируют места отдыха на водоемах Ленобласти — фото спасатели, озера, Места отдыха, Ленобласть, водоемы

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