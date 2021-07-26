Двое детей в коляске упали на рельсы на Московском вокзале в Петербурге

Сообщается о госпитализации двоих детей с главного железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга после падения на пути.
Об этом вечером, 26 июля сообщает портал Фонтанке со ссылкой на источники в профильных службах.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 16:17. С платформы Московского вокзала съехала коляска с двумя. Случившееся подтвердили в управлении МВД по СЗФО.
Благодаря неравнодушным, детей быстро вытащили на платформу. Некоторое время они находились в медпункте на вокзале. Точное состояние детей пока неизвестно.
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