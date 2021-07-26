Олег Ромадов покинул пост председателя комитета госжилнадзора Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти Олег Ромадов покидает свой пост по собственному желанию. Уже известен новый руководитель ведомства.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором 47-го региона Александром Дрозденко еще в пятницу, 23 июля.

Как передаёт пресс-служба правительства Ленобласти, временно исполняющей обязанности главы комитета назначена Анастасия Кузнецова, которая ранее была заместителем Олега Ромадова.

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