Олег Ромадов покинул пост председателя комитета госжилнадзора Ленобласти

Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти Олег Ромадов покидает свой пост по собственному желанию. Уже известен новый руководитель ведомства.
Соответствующее распоряжение было подписано губернатором 47-го региона Александром Дрозденко еще в пятницу, 23 июля.
Как передаёт пресс-служба правительства Ленобласти, временно исполняющей обязанности главы комитета назначена Анастасия Кузнецова, которая ранее была заместителем Олега Ромадова.
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