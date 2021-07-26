В Волосовском районе «Лада» влетела в бетонный столб

На федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе из покореженного авто достали пожилую женщину. Водителю легковушки помощь не понадобилась.

Как сообщает портал 47news со ссылкой на экстренные службы, ДТП произошло около трех часов дня, 26 июля. Разбитый авто обнаружили на 97-м километре трассы «Нарва» у деревни Большие Озертицы. В результате аварии у машины вырвало две двери и сильно повредило моторный отсек.

В салоне «Лады» находились 65-летняя пассажирка и водитель. Пожилую женщину пришлось вытаскивать из авто при помощи специальных инструментов. Спасатели, деблокировав женщину, передали ее медикам. Водителю медицинская помощь не потребовалась.