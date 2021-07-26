Ремонт автодороги Санкт-Петербург – Ручьи завершится к началу августа

Работы ведутся на протяжении семи километров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На момент подготовки публикации осталось обустроить остановки и нанести разметку.

В сутки на этом участке проходит до 15 000 автомобилей. Работы организованы ночью, чтобы ускорить процесс и сделать его удобным для участников дорожного движения.

Жители Соснового Бора, Лебяжьего, Большой Ижоры и Пеников, а также гости Ломоносовского района вскоре смогут добираться до интересующих локаций без задержек в многокилометровых пробок.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что кингисеппский «Кванториум» поучаствовал во всероссийской конференции.