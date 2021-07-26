В России испытают новую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения России одобрило клинические исследования нового препарата от Covid-19. Новую вакцину компания «Биокад» испытает на 360 добровольцах.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, разрешение было выдано в понедельник, 26 июля.

Цель клинических исследования станет «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции , рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

На данный момент известно, что агрегатным состоянием препарата будет раствор. Его собираются вводить внутримышечно. Проводить испытания планируют в Медицинском исследовательском центре лекарственной терапии «Юнинова» и «Экс севен клиникал ресеч», которые расположены в Санкт-Петербурге.