Работодателям разрешили отстранять невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты

Теперь предприятия смогут лишать заработной платы непривитых сотрудников и отстранять их от работы. Исключения будут предусмотрены только для тех работников, у кого имеются противопоказания к вакцинации.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минтруд и Роспотребнадзор в пятницу, 23 июля.

В ведомствах ссылаются на абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

При этом, сотрудников, подлежащих вакцинации, необходимо будет ознакомить с приказом об организации вакцинации под роспись. Если это невозможно, то не получивших прививку можно привлечь к работе дистанционно. Однако это будет возможно только с теми работниками, у кого есть медотвод.

Также работодателям дали свободу действий касаемо «поддержки» своих сотрудников после вакцинации. Так, им можно дать несколько дней отдыха с сохранением заработной платы.